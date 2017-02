Zwei Siege aus zwei Spielen, trotz einiger Holprigkeiten: Der FC Bayern München ist schadlos aus der Winterpause gekommen - nun wartet der FC Schalke 04.

+++ Druck durch Saisonziel? +++

Tuchel zum angestrebten dritten Platz: "Hängt über uns wie eine Dunstglocke. Es ist wichtig, dass daraus kein Druck entsteht."

"Leipzig kann alles als Bonus dazu nehmen", sagt de BVB-Coach.

"Nur wenn wir bereit sind, emotional an unser Limit zu gehen, können wir unsere Ziele erreichen."

+++ Was ist mit Aubameyang? +++

"Jeder merkt, dass er sich eine grundsätzliche Frage stellt, ob er hier seine Karriere beendet", sagt Tuchel. "Ob man das öffentlich tun muss, ist die andere Frage. Es gibt Momente, wo es ein bisschen nervt."

+++ Leipzig auf Kurs CL +++

"Das Understatement nimmt Leipzig derzeit noch jeder ab", urteilt Tuchel. "Aber das läuft klar auf Champions League hinaus."

+++ "Viel, viel Qualität bei Leipzig" +++

"Es gibt nicht viele Mannschaften, die mehr investiert haben", sagt Tuchel mit Blick auf den Gegner. "Sie haben richtig Qualität hinzugekauft."

"Leipzig kann die Lage ausreizen, immer der Außenseiter zu sein", findet Tuchel. "Es läuft immer latent unter dem Radar. Für mich ist es schon lange keine Überraschung mehr, wie sie spielen. Sie stehen verdient dort, wo sie stehen."

+++ Dortmunds Motivation +++

Tuchel: "Wir wollen uns einen Push für den Pokal und die Champions League holen.

+++ Revanche gegen Leipzig? +++

Der Sieg im Hinspiel hat Leipzig nach Tuchels Geschmack "enormes Selbstbewusstsein" verleitet. "Sie werden von einer Welle der Euphorie getragen."

+++ Jetzt ist Thomas Tuchel dran +++

Der BVB-Coach spricht vor dem RB-Knaller: "Ich schätze, dass das ein körperlich und mental sehr anstrengendes Spiel wird", sagt Tuchel. "Ein Spiel, durch das ein gewisser Druck entsteht."

+++ Das war es auch schon wieder +++

Ancelotti hat seine Ausführungen beendet. Das Bundesliga-Wochenende kann losgehen.

+++ Was macht die Konkurrenz? +++

Ancelotti hat für Samstagabend einen festen Termin: "Dortmund gegen Leipzig ist ein gutes Spiel, um Fernsehen zu schauen. Ich liebe Fußball, natürlich werde ich es mir anschauen."

+++ Wer ist der Wichtigste für Bayern? +++

"Der Wichtigste ist der Trainer", scherzt Ancelotti, betont dann aber auch, wie wichtig ihm auch Spieler auf der Bank seien.

+++ Ancelotti huldigt Lampard +++

"Er hatte eine fantastische Karriere", sagt Ancelotti. "Ich bin froh, dieses fantastischen und professionellen Spieler trainiert zu haben. Ich habe noch immer eine gute Beziehung zu ihm." Ancelotti hat Lampard beim FC Chelsea trainiert.

Die Legende hatte am Donnerstag ihren Rücktritt verkündet.

+++ Bayerns Verfassung +++

Ancelotti: "Fußball ist nicht nur Ästhetik, es ist Ergebnis, Leidenschaft, Haltung. Aber wir können besser spielen. Man kann nicht immer gut spielen, aber man kann eine andere Qualität zeigen. Die Kontinuität muss besser werden. Sie ist der Schlüssel."

+++ Was ist mit Ribery und Boateng? +++

Ancelotti ist zuversichtlich, dass Ribery "in der nächsten Woche wieder anfängt zu trainieren". Jerome Boateng braucht wohl noch länger. "Er kommt erst Ende Februar zurück", sagt der Bayern-Trainer. Damit bestehen Hoffnungen für das Rückspiel gegen Arsenal am 7. März in London.

+++ Kimmich fällt aus +++

Der Youngster steht laut Ancelotti gegen Schalke nicht zur Verfügung. Er ist krank geworden.

+++ Thiago und Vidal +++

Ancelotti: "Beide sind bereit und in guter Verfassung. Aber ich entscheide morgen über die Aufstellung."

+++ Badstubers Rückkehr +++

Ancelotti: "Es ist schön ihn zu sehen. Aber wir sind fokussiert auf das Spiel und auf Schalke. Sie sind besser als der Tabellenplatz. Sie werden kommen, um zu verteidigen und zu kontern."

+++ Es geht los, Ancelotti ist da +++

Erste Frage zum bevorstehenden 500. Bundesliga-Spiel von Kapitän Philipp Lahm.

Ancelotti: "Ich weiß noch nicht, ob er spielt. Ich habe noch nicht über die Aufstellung entschieden."