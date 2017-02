Miroslav Klose plant gut ein halbes Jahr nach seinem Karriereende eifrig seine Zukunft im Profifußball.

Aktuell ist der 38-Jährige Praktikant beim DFB und sammelt Erfahrungen bei den Trainingseinheiten der deutschen Nachwuchsteams. Sein Ziel hat der WM-Torschützenkönig klar vor Augen.

"Wenn ich die Scheine habe, sehe ich mich schon als Trainer Nummer eins. Das muss mein Anspruch sein", sagte Klose im Interview mit dem kicker. "Natürlich will man irgendwann in der Bundesliga trainieren, wenn man die Ausbildung angeht. Die Bundesliga muss das Ziel sein, und sie ist mein Ziel."

Für die Zukunft sieht der Stürmer eine Gewaltenteilung im Trainerteam. So glaubt Klose, dass es künftig neben dem Torwarttrainer auch Spezialisten für Sturm, Mittelfeld und Abwehr geben wird. "Bei so wenig Zeit in Nationalmannschaften muss das Training höchst effizient", erklärte der gebürtige Pole.