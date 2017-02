Pierre-Emerick Aubameyang saß da wie ein Häufchen Elend.

In eine dicke Jacke gepackt kauerte der Torjäger von Borussia Dortmund nach seiner Auswechslung beim 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon auf der Dortmunder Bank, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.

Aubameyang scheitert an Ederson

Drei glasklare Chancen hatte der Gabuner zuvor vergeben: Zwei Mal zielte er freistehend vor Ederson jeweils über das Tor, nach knapp einer Stunde scheiterte er mit einem Handelfmeter in die Mitte des Tores am Benfica-Keeper.

BVB-Trainer Thomas Tuchel reagierte und ersetzte Aubameyang keine fünf Minuten später durch Andre Schürrle.

Aubameyang habe "in der Körpersprache und in seinem physischen Gesamteindruck nicht den Eindruck gemacht, als würde er jetzt nur auf den nächsten warten, um den zu machen", erklärte Tuchel.

Reus: "Er hat gesagt, er fühlt sich gut"

Hätte er nicht vielleicht schon vor Aubameyangs Fehlschuss vom Elfmeterpunkt eingreifen und einen anderen Schützen bestimmen sollen? Tuchels Antwort: ein klares Nein.

"Ich werde mich nie in die Rangordnung beim Elfmeterschießen einmischen", betonte der BVB-Coach: "Damit würde ich den kompletten Druck auf den legen, den ich bestimme. Das werde ich nie machen während dem laufenden Spiel."

Eine feste Reihenfolge in Sachen Elfmeterschützen gibt es beim BVB nicht. Auch Marco Reus erklärte nach dem Spiel, er habe "schon schießen" wollen, aber: "Ich habe dann Kontakt mit Auba gehabt und er hat gesagt, er fühlt sich gut und will ihn reinmachen."

2017 erst ein Tor in fünf Spielen

So, wie es dem BVB-Torjäger zuletzt auch im Pokalspiel gegen Hertha BSC im Elfmeterschießen gelungen war. Ederson aber blieb einfach stehen - und ließ Aubameyang ziemlich alt aussehen.

Erst ein Tor hat der 27-Jährige in fünf Pflichtspielen im Kalenderjahr 2017 erzielt, eine derartige "Durststrecke" hatte es für ihn in dieser Saison zuvor noch nicht gegeben.

Aubameyang gilt ja eigentlich als schillernder Stürmer, ob auf dem Platz oder abseits. In Erinnerung ist sein Torjubel als Batman beim Revierderby gegen Schalke. Wenn er nicht im Fußballtrikot steckt, zeigt sich Aubameyang gerne in auffälligen Outfits. Doch jetzt erlebt Aubameyang die Schattenseiten.

16 Bundesliga-Tore vor der Winterpause

Dabei ging es für den Stürmer in den letzten Jahren eigentlich immer nur bergauf: 13 Bundesliga-Toren in seiner Premierensaison in Schwarz-Gelb ließ er 2014/15 weitere 16 folgen, im Jahr darauf waren es sogar satte 25.

In der aktuellen Saison standen bereits zur Winterpause 16 Treffer in 16 Liga-Spielen zu Buche.

Und dann? Kam der Afrika-Cup.

Auch dort knipste Aubameyang beim Heimturnier in drei Spielen zwei Mal, scheiterte mit Gabun nach drei Remis aber dennoch in der Gruppenphase. Seither läuft es auch in Dortmund nicht mehr richtig rund.

Hinzu kam ein zumindest unglückliches Interview mit dem französischen Radiosender RMC, in dem Aubameyang selbst über einen möglichen Wechsel im Sommer sinnierte - gefolgt von einer öffentlichen Rüge durch Sportdirektor Michael Zorc.

Tuchel sieht Folgen des Afrika-Cups

Die Auswechslung in Lissabon wollte Tuchel keineswegs als "erzieherische Maßnahme" verstanden wissen. Die Folgen des Afrika-Cups aber sieht der Dortmunder Trainer durchaus.

"Auba ist körperlich nicht in einem 100-prozentigen Zustand", sagte Tuchel, er habe daher "sowieso darauf spekuliert, dass er wahrscheinlich nach 65, 70 Minuten raus muss“

Zudem habe er ja noch Andre Schürrle auf der Bank gehabt, "der hier sehr harte Entscheidungen hinnehmen muss, wenn Auba spielt". Nur dass Schürrle selbst in dieser Saison mehr Sorgenkind als Heilsbringer ist – was er mit einem unauffälligen Auftritt im Estadio da Luz einmal mehr untermauerte.

Sokratis kündigt "zwei oder drei Tore" an

Was also bleibt dem BVB angesichts von Aubameyangs Mini-Krise?

In erster Linie die Hoffnung, dass diese bald zu Ende geht. Zweifel haben zumindest seine Teamkollegen keine.

"Er hat uns schon so oft den Arsch gerettet in wichtigen Spielen und ich bin überzeugt, dass wir uns im nächsten Spiel wieder über seine Tore freuen können", prophezeite Torwart Roman Bürki.

Abwehrhüne Sokratis ging sogar noch weiter und kündigte schon einmal konkret an: "Im nächsten Spiel wird er zwei oder drei Tore machen."