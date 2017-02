RB Leipzig will Top-Talente noch früher verpflichten

vergrößernverkleinern Ralf Rangnick ist mit RB Leipzig derzeit Zweiter in der Bundesliga © Getty Images

Der Bundesliga-Zweite will Top-Talente künftig noch früher an sich binden und verändert dafür seine Herangehensweise an Transfers. Auch Leihen spielen eine Rolle.