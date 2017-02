Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hat die harsche Kritik an seiner Mannschaft nach der peinlichen 1:2-Niederlage des BVB am Samstag im Darmstadt etwas relativiert.

"Die Mannschaft bekommt alle Unterstützung, die sie verdient hat. Und sie bekommt alle Unterstützung, die sie benötigt, um diese Hürden zu nehmen, an denen wir uns wiederholt schwer tun", sagte Tuchel am Sonntagabend bei einer Talkveranstanstaltung der DFB-Kulturstiftung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Er musste jedoch - sich eingeschlossen - auch zugeben: "Wir haben viele unterschiedliche Herangehensweisen ausprobiert und sind auf viele unterschiedliche Weisen auch gescheitert. Wir bekommen nicht das Ergebnis, wie wir es von uns erwarten. Darüber ärgern wir uns sehr."

Die Spieler "ermutigen"

Er werde jedoch bei seiner Linie bleiben: "Wir werden niemals aufhören, weiter zu versuchen, den nächsten Ansatz auszuprobieren und sie (die Spieler) wieder zu ermutigen."

Die Niederlage beim Tabellenletzten habe man "auf jeden Fall verarbeitet", so Tuchel am Tag danach: "Natürlich fühlt es sich schlecht an, aber es gehört zum Sport dazu, auch sich nicht zu lange herunterziehen zu lassen und den Dingen die Wichtigkeit beizumessen, die sie haben."

Tuchels hartes Urteil

"Man kann natürlich sagen, dass wir gnadenlos durchgefallen sind", hatte Tuchel in Darmstadt gesagt.

Er stellte sich zwar demonstrativ vor seine beiden Teenager Emre Mor und Dzenis Burnic, richtete aber dafür den den Kern seiner Kritik auf die Einstellung der gestandenen Profis: "Es war eine Bestätigung dessen, was wir die gesamte Saison schon zeigen - wir sind einfach nicht in der Lage, an unser Leistungsoptimum zu gehen, wenn man es von uns erwartet. Wir tun uns extrem schwer, diese absolute Schärfe zu zeigen."

Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) wird genau das gefordert sein, geht es doch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon auf den Platz.

"Es gilt jetzt, den Sportsgeist zu zeigen, der nötig ist", sagte Tuchel: "Wir haben großes Vertrauen, dass es der Mannschaft gelingen wird, auch wenn es sehr schwer werden wird."