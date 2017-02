Dele Alli ist einer der größten Shootingstar der Premier League. Mit elf Toren und drei Assists hat der 20-Jährige Tottenham Hotspur in der laufenden Saison mehrmals zum Sieg geschossen. Trotz seines jungen Alters hat Alli bereits 15 Einsätze in der englischen Nationalmannschaft gesammelt (2 Tore) und war auch bei der EM in Frankreich dabei.

Kein Wunder, dass der Stürmer auf dem Zettel der meisten Topklubs steht - vor allem in der Premier League. Laut Times hat nun aber auch der FC Bayern seinen Hut in den Ring geworfen. Schon vor einige Zeit kursierten Gerüchte über einen möglichen Deal des Rekordmeisters - der jedoch angesichts von Allis Marktwertes schwer zu verwirklichen schien.

100 Millionen für Alli?

Geschäftsführer Daniel Levy, spätestens seit dem Transfer von Gareth Bale nach Madrid als knallharter Geschäftsmann gefürchtet, soll dem Bericht zufolge 98 Millionen Euro für seinen umworbenen Spieler verlangen.

Mit dieser Summe ist Levy allerdings auf einer Linie mit Michael Reschke, der sogar von "100 Millionen" spricht. Bayerns Kaderplaner hatte unlängst in der Süddeutschen Zeitung von dem Wunderkind geschwärmt und ihm attestiert, dass "er bereits jetzt an der Weltklasse anklopft".

Der Nationalstürmer ist laut Reschke "sehr komplett" und könne in Zukunft "zu den zehn besten Spielern der Welt gehören".

Tottenham dürfte seinen Star demnach nur für ein unmoralisches Angebot ziehen lassen. Erst kürzlich verlängerte Alli seinen Vertrag bei den Spurs bis 2021.