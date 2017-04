Marco Reus feiert nach über einmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei Borussia Dortmund.

Der 27-Jährige steht nach überstandenem Muskelfaserriss in der Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt (ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) erstmals seit dem 4. März in der Startelf des BVB. Auch Nuri Sahin steht im ersten Ligaspiel nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am Dienstag in der Anfangsformation.

Aufstellungen:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Bender, Sokratis, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Sahin, Kagawa, Reus - Aubameyang

Frankfurt: Hradecky - Abraham, Vallejo, Ordonez - Mascarell, Gacinovic - Chandler, Wolf, Oczipka - Hrgota, Fabian

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt:

Wolfsburg: Casteels - Kuba, Knoche, Gustavo, Gerhardt - Guilavogui - Vieirinha, Bazoer, Arnold, Didavi - Gomez

Ingolstadt: Nyland - Matip, Roger, Tisserand - Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner - Groß, Lezcano, Leckie

Mainz 05 - Hertha BSC:

Mainz: Huth - Donati, Bell, Hack, Brosinski - Quaison, Frei, Latza, Samperio - Cordoba, Muto

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Haraguchi, Skjelbred, Allan, Mittelstädt - Ibisevic, Kalou

RB Leipzig - SC Freiburg:

Leipzig: Gulasci - Bernardo, Upamecano, Compper, Halstenberg - Sabitzer, Keita, Demme, Forsberg - Werner, Poulsen

Freiburg: Schwolow - Kübler, Soyoncu, Kempf, Ignjovski - Frantz, Schuster, Abrashi, Guede - Haberer, Niederlechner

FC Augsburg - 1. FC Köln:

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Danso, Hinteregger, Max - Baier - Usami, Koo, Altintop, Schmid - Finnbogason

Köln: Horn - Klünter, Sorensen, Heintz, Hector - Clemens, Jojic, Lehmann, Bittencourt - Modeste, Osako

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach:

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Toljan, Kramaric, Rudy, Demirbay, Zuber - Szalai, Wagner

Gladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt - Dahoud, Strobl - Hofmann, Traore - Hahn, Stindl