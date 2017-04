Das hat vor ihm noch keiner geschafft! Nach dem Titelgewinn mit dem FC Bayern stellt Carlo Ancelotti einen einzigartigen Rekord auf. Der Italiener ist der erste Trainer, der in vier der fünf großen europäischen Ligen mit seinen Teams Meister wird.

Allein in Spanien verpasste der 57-Jährige mit Real Madrid die Meisterschaft, führte Ronaldo und Co. allerdings zum lang ersehnten zehnten Triiumph in der Champions League.

Erstmals sicherte sich Ancelotti im Jahr 2003/2004 mit dem AC Mailand den nationalen Titel. Es folgte die englische Meisterschaft 2009/2010 mit dem FC Chelsea. In der Saison 2012/2013 setzte der Italiener mit Paris St. Germain seine Titeljagd fort, die nun am Samstag mit dem Titelgewinn der Bayern seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte.