Thomas Tuchel wirft beim Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln die Rotationsmaschine an. Gleich vier Pokalhelden, die beim 3:2-Sieg in München am Start waren, sitzen zunächst nur auf der Bank.

Bei den Kölner steht Neven Subotic, der vom BVB an die Rgeinländer ausgeliehen ist, auf dem Platz.

Bei RB Leipzig, das mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt die Champions-League-Teilnahme sichern kann, sitzt Willy Orban nur auf der Bank. Trainer Ralph Hasenhüttl vertraut stattdessen auf Youngster Dayot Upamecano.