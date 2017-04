Kaum einer zweifelt noch daran: Der FC Bayern wird wohl zum fünften Mal in Folge Deutscher Meister werden. Doch wann ist es so weit? Bei Tipico kann jetzt gewettet werden, an welchem Spieltag die Münchner ihre Meisterschaft mit der gewohnten Bierdusche feiern.

In der vergangenen Saison war es "erst" am 33. Spieltag soweit. Die Bayern sicherten sich durch einen 2:1-Auswärtssieg in Ingolstadt den Titel. In der Saison 2014/15 durften sich die Münchener schon am 30. Spieltag Deutscher Meister nennen - folgt in diesem Jahr die Wiederholung? Die Quote für die Übergabe der Meisterschale in der Allianz Arena am 30. Spieltag nach dem Spiel gegen Mainz 05 beträgt 2,7!

Die größten Chancen rechnen die Tipico Buchmacher aber einer Meisterfeier in Wolfsburg zu. Dort gastiert der FCB eine Woche später (Quote 2,1). Doch wer weiß, vielleicht schont Trainer Carlo Ancelotti seine Spieler ja auch für die Hausforderungen in Champions League und DFB-Pokal: Wer an ein Herzschlagfinale glaubt, kann mit einem 10-Euro-Einsatz 200 Euro abräumen - wenn die Roten erst am letzten Spieltag Meister werden (Quote 20,0)!

Anmerkung: Quotenänderungen vorbehalten. Stand: 13. April 2017, 10:00 Uhr. Zum aktuellen Online-Wettangebot: www.tipico.de