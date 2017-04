RB Leipzig bangt vor dem Duell gegen den FC Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) um die angeschlagenen Innenverteidiger Willi Orban und Marvin Compper. Beide setzten am Donnerstag mit dem Training aus.

Gegen seinen ehemaligen Verein will Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl die Niederlage aus der Hinrunde vergessen machen. Das 0:1 in Ingolstadt war im Dezember 2016 die erste Bundesligapleite des Aufsteigers. "Ich verliere nicht gerne zweimal gegen eine Mannschaft. Alleine daraus entsteht schon eine Motivation", sagte Hasenhüttl: "Wir sind vom Hinspiel gewarnt, es wird eine schwere Aufgabe."

Einen Party-Plan für die möglicherweise bereits am Wochenende feststehende Champions-League-Qualifikation gebe es nicht. "Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das am Wochenende schon entschieden ist", sagte Hasenhüttl.

Ingolstadt bangt derweil um den Einsatz von Torwart Martin Hansen. Den 26 Jahre alten Dänen plagen Rückenprobleme. Als Ersatz steht Örjan Nyland bereit. Auch Innenverteidiger Romain Brégerie (viraler Infekt) ist fraglich. Der Franzose ist nach abgelaufener Sperre wieder spielberechtigt - ebenso wie Markus Suttner und Marvin Matip.

Ingolstadt ist angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz im Abstiegskampf zum Siegen verdammt. In der Hinrunde hatten die Schanzer dem Team ihres Ex-Trainers Ralph Hasenhüttl überraschend in der Liga die erste Niederlage beigebracht (1:0).