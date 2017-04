Jonathan Heimes ,großer Fan von Darmstadt 98, wird wird nach seinem Tod von der hessischen Landesregierung ausgezeichnet.

Der am 8. März 2016 im Alter von 26 Jahren an Krebs verstorbene Heimes wird am Freitag als einer der "Menschen des Respekts" geehrt. Während seines Kampfes gegen die Krankheit war er für die Fans zur Symbolfigur geworden. Auch das Darmstädter Stadion wurde nach Heimes benannt.