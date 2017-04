Wie haben Bayern und Dortmund ihr Aus in der Champions League verkraftet? Während der Rekordmeister am Samstag zuhause gegen Mainz antreten muss, gastiert der BVB am Sonntag bei der Borussia aus Mönchengladbach. Neben diesen beiden Partien diskutiert die Expertenrunde im Volkswagen Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, in unserem Sportradio SPORT1.fm) die Highlights und Aufreger der Samstags-Partien.

Diskutiert wird mit Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl und dem ehemaligen Bundesliga-Profi und Nationalspieler Marcell Jansen.

Komplettiert wird die Runde im Hilton Munich Airport Hotel von SPORT1-Experte Marcel Reif, Pit Gottschalk (Funke Mediengruppe) und Dirc Seemann (SPORT1-Chefredakteur) . Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.