Schalke 04 setzt nach der schwachen Vorstellung in der UEFA Europa League bei Ajax Amsterdam (0:2) auf vier frische Kräfte.

Beim Tabellenletzten Darmstadt 98 (ab 17 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) stehen überraschend Coke, Holger Badstuber und Donis Avdijaj in der Startelf. Auch Johannes Geis rotiert in die Anfangsaufstellung.

Coke steht nach seinem Sommertransfer erst zum zweiten Mal in der Startelf. Für Avdijaj ist es das erste Mal in der Bundesliga.

Klaas-Jan Huntelaar (Magen-Darm-Virus) und Benedikt Höwedes (Wadenprobleme) fallen kurzfristig aus.

Mit einem Sieg würde S04 den Abstand auf die Europapokalplätze entscheidend verkürzen. Der Tabellenletzte steigt hingegen sicher ab, wenn er gegen Schalke nicht gewinnt.

Die Aufstellungen:

Darmstadt: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka, Gondorf, Altintop - Heller, Vranic - Platte

Schalke: Fährmann -Coke, Badstuber, Kehrer, Aogo - Geis, Goretzka - Caligiuri, Meyer, Avdijaj - Burgstaller