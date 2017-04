Der 29. Spieltag der Bundesliga hatte es in sich.

Der FC Bayern patzte vor dem Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid in Leverkusen ohne Robert Lewandowski – warum ihn keiner ersetzen kann und was an der Kaderplanung der Münchner falsch ist.

Schalke erlebt nach dem Debakel gegen Ajax in der Europa League auch in der Bundesliga die nächste Schlappe bei Schlusslicht Darmstadt 98 - Was Königsblau aus der Niederlage in Darmstadt lernen muss!

Für Redebedarf ist gesorgt - Thomas Helmer diskutiert in der Telekom Spieltaganalyse zusammen mit seinen Gästen Steffen Freund und Olaf Thon die Aufreger des Wochenendes (um 22.15 Uhr im TV auf SPORT1)

Die Top-Themen der Sendung im Überblick:

- Bayern patzt ohne Lewandowski vor Real – die Gründe

- BVB - warum der Sieg gegen Frankfurt jetzt so wichtig war

- Schalkes Debakel jetzt auch in der Bundesliga. Was Königsblau aus der Niederlage in Darmstadt lernen muss