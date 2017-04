Max Kruse ist derzeit ohne Zweifel der Mann der Stunde in der Bundesliga.

Nach seinem Viererpack beim 4:2-Erfolg von Werder Bremen gegen den FC Ingolstadt in der Vorwoche knüpft der Werder-Angreifer gegen die Hertha (JETZT LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) nahtlos an seine derzeit herausragenden Leistungen an.

Den Treffer zum 1:0 durch Finn Bartels leitete der 29-Jährige mit einem feinen Zuspiel ein, ehe er wenig später selbst zur Stelle war.

Kruse bringt es damit allein in der Rückserie auf überragende 18 Scorerpunkte (14 Tore, 6 Assists) – in den ersten 17 Spielen der Saison waren ihm gerade einmal zwei gelungen.

Noch eindrucksvoller liest sich die Bilanz aus den letzten sechs Partien, in welchen er acht Tore erzielte und fünf Vorlagen gab.

Mit nun 12 Treffern ist Kruse gemeinsam mit Bayerns Robert Lewandowski bester Torjäger der Rückrunde.

Doch auch Bartels muss an dieser Stelle noch einmal besonders herausgehoben werden. Mehr als die Hälfte der Werder-Tore in den letzten fünf Spielen resultierte aus einer Ko-Produktion von Kruse und Bartels (7 von 13).

14 Scorer-Punkte (6 Tore, 8 Assists) gelangen dem 30-Jährigen in einer Bundesliga-Spielzeit zuvor noch nie.