Michael Schade hat sich für die unglücklichen Umstände rund um das Aus für Tayfun Korkut entschuldigt.

"Ich habe nach dem ungeheuren Druck der vergangenen Tage und unter den Emotionen des dramatischen Derbys einen Fehler gemacht, den ich sehr bedauere. Denn der Zeitpunkt dieser Aussage war definitiv falsch. Das ist umso bedauerlicher, weil ich Tayfun Korkut sehr schätze und mag", meinte der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Sonntag.

"Natürlich war allen Beteiligten klar, dass es am Ende der Saison so kommen würde. Ich habe dann aufgrund einer Frage zur Zukunft des Trainers die Wahrheit gesagt. Auch Tayfun Korkut wusste, dass es aller Wahrscheinlichkeit mit ihm in Leverkusen nicht weitergeht."

Tags zuvor hatte Schade erklärt, dass Cheftrainer Korkut Leverkusen am Saisonende verlassen müsse. Dies war jedoch weder mit Korkut selbst noch mit Sportchef Rudi Völler abgesprochen. Vor allem Letzterer wurde vom Vorpreschen von Schade überrascht.

Video Leverkusen hält die Klasse im Derby

Auf Nachfragen meinte der frühere Bundestrainier irritiert: "Das behaupten Sie." Als ihm die Reporter daraufhin mitteilten, dass sein Vorgesetzter bereits für Klarheit gesorgt habe, fehlten dem peinlich berührten 57-Jährigen die Worte.

Nun erklärte Schade der dpa: "Wir wollten nach dem Köln-Spiel zu Beginn der kommenden Woche konkret mit ihm besprechen, was für die breite Öffentlichkeit aufgrund der medialen Berichterstattung in den vergangenen Wochen doch fast schon eine Tatsache war."

Leverkusen hatte zuvor dank des 2:2 gegen den 1. FC Köln den Klassenerhalt geschafft. Korkut hatte jedoch die Wende in dieser Spielzeit nicht geschafft, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Bayer sucht bereits einen neuen Coach für die kommende Saison.