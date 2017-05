Endspiel-Stimmung im Pott: Borussia Dortmund kämpft noch um den direkten Einzug in die Champions League und empfängt am Samstag den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim (ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER). Die Sinsheimer liegen einen Punkt vor den Schwarz-Gelben, entsprechend unter Druck steht das Team von Trainer Thomas Tuchel.

Die Querelen um einen möglichen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang nach Paris erschwerten allerdings die Vorbereitungen auf das Spiel ein wenig. Dennoch sieht Tuchel seine Truppe gut gerüstet, nachdem die Borussia erstmals seit langem unter der Woche spielfrei hatte.

Wolfsburg braucht Gomez' Tore

Der VfL Wolfsburg ist mittendrin im Abstiegssumpf - und benötigt nach vier torlosen Niederlagen aus den letzten fünf Spielen dringend Zählbares. Dabei hoffen die Wölfe vor allem auf Torjäger Mario Gomez, der unter Neu-Trainer Andries Jonker alle Treffer bis auf einen (von Yunus Malli) erzielte, zuletzt aber unter Ladehemmung.

Eintracht Frankfurt will hingegen seine schwache Rückrunde in der Liga noch retten und schielt auf die heiß umkämpften Europapokal-Plätze. Möchte das Team von Niko Kovac im Rennen bleiben, ist ein Sieg gegen den VfL in der heimischen Commerzbank-Arena Pflicht.

Ingolstadt greift nach dem Strohhalm

Für den FC Ingolstadt ist die Partie gegen Bayer Leverkusen wohl die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz - alles andere als ein Sieg würde wohl den Gang in die zweite Liga bedeuten.

Die Gäste vom Rhein sind allerdings auch noch nicht aus dem Schneider. Unter Trainer Tayfun Korkut rutschte die Werkself in eine veritable Krise, die es gegen die Schanzer zu beenden gilt.

Darmstadt vor endgültigem Abstieg

Die Meistrerschaft des FC Bayern München ist seit dem letzten Spieltag besiegelt. Nach dem Gewinn der Schale könnte die Elf von Carlo Ancelotti nun den Abstieg des SV Darmstadt 98 besiegeln.

Das Team von Trainer Thorsten Frings zeigte zuletzt einen beeindruckenden Formanstieg, für den Klassenerhalt kam die Wende jedoch zu spät.

Gladbach will die Saison retten

Borussia Mönchengladbach will nach dem bitteren Ausscheiden in beiden Pokalwettbewerben zumindest in der Liga ein erfolgreiches Ende erreichen und in die Europa League einziehen. Dafür ist gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden FC Augsburg ein Sieg nötig

RB Leipzig kann seine Sensations-Saison hingegen krönen. Mit einem Sieg gegen Hertha BSC Berlin würde der Aufsteiger den direkten Einzug in die Champions League perfekt machen.

