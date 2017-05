Borussia Dortmund verzichtet bei der Jagd auf Platz drei am vorletzten Spieltag beim FC Augsburg (alle Spiele ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) im Fernduell mit der TSG Hoffenheim auf Überraschungen in der Startelf.

Bei Schalke 04 kommt Klaas-Jan Huntelaar in seinem letzten Heimspiel für die Königsblauen gegen den Hamburger SV von Anfang an zum Einsatz - und Carlo Ancelotti lässt beim FC Bayern im Topspiel bei RB Leipzig auch Joshua Kimmich gegen seinen Ex-Klub ran.

Bartra beim BVB zurück im Kader

Dortmunds Trainer Thomas Tuchel setzt in Augsburg defensiv auf Lukasz Piszczek, Matthias Ginter, Sokratis und Marcel Schmelzer, vorne sollen wie gewohnt in erster Linie Marco Reus, Ousmane Dembele und Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang für Torgefahr sorgen. (Spielplan der Bundesliga)

Der nach seinen beim Anschlag auf den BVB-Bus Mitte April erlittenen Verletzungen wieder genesene Marc Bartra steht erstmals wieder im Kader, nimmt aber zunächst auf der Bank Platz. (Alle Tabellen der Bundesliga)

Bei Gastgeber Augsburg steht zum ersten Mal überhaupt der langjährige Bochumer Andreas Luthe zwischen den Pfosten, Stammkeeper Marwin Hitz fällt kurzfristig angeschlagen aus.

S04 mit Huntelaar - HSV mit Jung

Auf Schalke bildet Huntelaar in seinem letzten Heimspiel in Diensten von S04 von Beginn an eine Doppelspitze mit Guido Burgstaller.

Beim abstiegsgefährdeten HSV, der auf Relegationsplatz 16 in den Spieltag startet, ersetzt Gideon Jung in der Abwehrzentrale den gelbgesperrten Mergim Mavraj.

Bayern mit Kimmich, ohne Müller

Im Spitzenspiel zwischen Meister FC Bayern und dem Zweiten RB Leipzig lässt Carlo Ancelotti in Abwesenheit der verletzten Mats Hummels und Javi Martinez in der Innenverteidigung Jerome Boateng und David Alaba ran.

Auch Kimmich spielt gegen seinen Ex-Klub von Beginn an, Thomas Müller und Arturo Vidal nehmen dagegen zunächst auf der Bank Platz.

Der Aufsteiger aus Leipzig, der mit einem Punkt die Vize-Meisterschaft perfekt machen könnte, setzt auf dieselbe Startelf, die zuletzt bei Hertha BSC mit 4:1 gewann und damit bereits die Teilnahme an der Champions League sicherte.

Die Bundesliga-Aufstellungen im Überblick:

FC Augsburg - Borussia Dortmund

Augsburg: 1 Luthe - 2 Verhaegh, 6 Gouweleeuw, 36 Hinteregger, 3 Stafylidis - 21 Kohr, 10 Baier - 11 Schmid, 7 Halil Altintop, 31 Max - 27 Finnbogason

Dortmund: 38 Bürki - 28 Ginter, 25 Sokratis, 29 Schmelzer - 26 Piszczek, 23 Kagawa, 33 Weigl, 13 Guerreiro - 7 Dembele, 11 Reus - 17 Aubameyang

FC Schalke 04 - Hamburger SV

Schalke: 1 Fährmann - 20 Kehrer, 4 Höwedes, 31 Nastasic, 6 Kolasinac - 8 Goretzka, 10 Bentaleb - 23 Coke, 18 Caligiuri - 19 Burgstaller, 25 Huntelaar. - Trainer: Weinzierl

Hamburg: 31 Mathenia - 2 Diekmeier, 9 Papadopoulos, 28 Gideon Jung, 22 Ostrzolek - 16 Janjicic, 24 Gotoku Sakai - 18 Jatta, 8 Holtby, 17 Kostic - 7 Wood

RB Leipzig - FC Bayern München

Leipzig: 32 Gulacsi - 13 Ilsanker, 17 Upamecano, 33 Compper, 3 Bernardo - 31 Demme, 8 Keita - 7 Sabitzer, 10 Forsberg - 9 Poulsen, 11 Timo Werner

München: 22 Starke - 21 Lahm, 17 Jerome Boateng, 27 Alaba, 18 Bernat - 14 Alonso, 32 Kimmich - 10 Robben, 6 Thiago, 7 Ribery - 9 Lewandowski

Werder Bremen - TSG Hoffenheim

Bremen: 42 Wiedwald - 23 Gebre Selassie, 26 Sane, 13 Veljkovic, 4 Bauer - 6 Delaney - 35 Eggestein, 16 Junuzovic - 10 Max Kruse - 22 Bartels, 29 Gnabry. - Trainer: Nouri

Hoffenheim: 1 Baumann - 25 Süle, 22 Vogt, 4 Bicakcic - 3 Kaderabek, 6 Rudy, 17 Zuber - 13 Demirbay, 19 Uth - 28 Szalai, 27 Kramaric

SC Freiburg - FC Ingolstadt

Freiburg: 1 Schwolow - 2 Ignjovski, 5 Gulde, 20 Kempf, 30 Günter - 27 Höfler, 6 Abrashi - 11 Bulut, 19 Haberer - 26 Philipp - 7 Niederlechner

Ingolstadt: 35 Hansen - 34 Marvin Matip, 18 Bregerie, 32 Tisserand - 33 Hadergjonaj, 36 Cohen, 8 Roger, 29 Suttner - 7 Leckie, 10 Groß - 11 Lezcano

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

Mainz: 33 Huth - 2 Donati, 16 Bell, 3 Balogun, 18 Brosinski - 25 Gbamin, 20 Frei - 8 Öztunali, 10 Krkic, 32 De Blasis - 15 Cordoba

Frankfurt: 1 Hradecky - 15 Hector, 19 Abraham, 6 Oczipka - 11 Gacinovic - 22 Chandler, 10 Fabian, 28 Barkok, 33 Tawatha - 31 Hrgota, 9 Seferovic

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg: 28 Casteels - 24 Sebastian Jung, 31 Knoche, 22 Luiz Gustavo, 21 Horn - 23 Guilavogui, 27 Arnold - 6 Bazoer, 11 Didavi, 9 Ntep - 33 Gomez

Mönchengladbach: 1 Sommer - 30 Elvedi, 3 Christensen, 4 Vestergaard, 14 Nico Schulz - 8 Dahoud, 6 Kramer - 16 Traore, 23 Hofmann - 13 Stindl, 28 Hahn

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Leverkusen: 1 Leno - 39 Henrichs, 4 Tah, 16 Jedvaj, 18 Wendell - 15 Baumgartlinger, 20 Aranguiz - 29 Havertz, 19 Brandt - 11 Kießling, 7 Hernandez

Köln: 1 Horn - 24 Klünter, 4 Sörensen, 2 Subotic, 3 Heintz - 8 Jojic, 33 Lehmann, 14 Hector - 11 Zoller, 27 Modeste, 21 Bittencourt

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC

Darmstadt: 1 Heuer Fernandes - 17 Sirigu, 26 Banggaard, 4 Sulu, 32 Holland - 36 Kamavuaka, 34 Altintop - 20 Heller, 8 Gondorf, 6 Vrancic - 19 Platte

Berlin: 22 Jarstein - 2 Pekarik, 5 Niklas Stark, 40 Torunarigha, 21 Plattenhardt - 6 Darida, 20 Allan - 7 Esswein, 24 Haraguchi, 8 Kalou - 19 Ibisevic