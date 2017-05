In Bundesliga Aktuell liegt der Schwerpunkt heute auf dem irren Abstiegskampf in der Bundesliga und die lage beim FC Bayern - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Der FC Bayern ist Deutscher Meister - doch was muss sich ändern?

- Der Hamburger SV taumelt Richtung Abstieg

- Ronaldo will Geschichte schreiben

- Alles zum Abstiegskampf