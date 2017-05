In Bundesliga Aktuell liegt der Schwerpunkt heute auf dem Dortmunder Superstürmer Pierre-Emerick Aubameeyang, der offenbar drauf und dran, dem BVB den Rücken zu kehren. Auch der Abstiegskampf in der Bundesliga ist ein Thema - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell LIVE im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Aubameyangs Flirt mit Paris wird heißer - Das spricht für einen Wechsel des BVB-Stürmers

- Das Spiel um die Millionen - so könnte die Champions League Hoffenheim verändern

- Bayer, Wolfsburg und der HSV - die ungewöhnlichen Maßnahmen der Großen im Abstiegskampf