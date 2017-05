Am Samstag steht der 34. Spieltag der Bundesliga an, noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen. Insbesondere in Wolfsburg und Hamburg wird beim Relegations-Duell gezittert, die Teilnehmer am internationalen Geschäft stehen nur zum Teil fest.

Und die Liga beschäftigen noch weitere Themen. Diese werden in Bundesliga Aktuell (18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) aufgearbeitet.

Folgende Aspekte stehen in der Sendung im Vordergrund:

- Letztes BVB-Spiel für Tuchel? Das sagt der Trainer

- Stefan Schnoor checkt für SPORT1 den Abstiegskampf

- Die bemerkenswerte Geschichte um den Darmstadt-Abstieg und Johnny Heimes

- So bereitet sich Hoffenheim auf die Champions League vor

- Neue Seiten von Philipp Lahm