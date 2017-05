In Bundesliga Aktuell liegt der Schwerpunkt heute auf dem eskalierenden Abstiegskampf in der Bundesliga mit Suspendierungen und wüsten Beschimpfungen. Auch Jose Mourinho, der in der Europa League vom nächsten Titel träumt, ist ein Thema - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell LIVE im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- "Feiger Scheißer!" - Suspendierungen und wüste Beschimpfungen: Der Abstiegskampf eskaliert völlig

- Jose Mourinho peilt den nächsten Titel an: Wie "The Special One" wirklich tickt

- Erst geschmäht, jetzt so gut wie nie: Warum Max Kruse in die Nationalelf zurückkehren muss

- Meister und doch traurig: Die schwierige Saison des Thomas Müller

- Der 400-Tore-Mann: Darum ist Cristiano Ronaldo endgültig der Beste der Welt