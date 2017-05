Bayer Leverkusen fliegt bereits am Donnerstag nach dem Vormittagstraining und der anschließenden Pressekonferenz nach München.

Am Samstag (ab 15.15 Uhr im LIVETICKER) steht das Kellerduell beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt auf dem Programm. Die Mannschaft soll für die wichtige Begegnung bei den Schanzern in ruhiger Atmosphäre eingestimmt werden, hieß es.

Der Champions-League-Starter war durch eine Negativserie in den letzten Wochen noch in Abstiegsgefahr geraten. Das Abschlusstraining am Freitag findet laut Bayer unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Freising statt.

Das Werksteam bangt in Ingolstadt um den Einsatz der Innenverteidiger Ömer Toprak (Bänderanriss im Sprunggelenk) und Jonathan Tah (Oberschenkelprobleme).