Bayer 04 Leverkusen hat das Außenverteidiger-Talent Benjamin Henrichs langfristig gebunden. Die Rheinländer verlängerten den Kontrakt mit dem 20 jährigen Youngster, der aus der Bayer-Jugend stammt, vorzeitig um zwei weitere Jahre.

"Es ist für mich eine großartige Sache, dass mir der Verein, für den ich nun schon seit 13 Jahren spiele, all diese Möglichkeiten gegeben hat", so das Eigengewächs, das seit der U8 für Bayer spielt. "Jetzt will ich dem Klub helfen, nach einer schwierigen Saison wieder auf das Niveau zu kommen, für das Bayer 04 eigentlich steht", äußerte der Profi.

Sportchef Rudi Völler lobt: "Benny hat in den vergangenen anderthalb Jahren eine außergewöhnliche Qualität entwickelt, die ihn auch für große Klubs in Europa sehr interessant gemacht hat. Umso wichtiger war es für uns, ihn langfristig an uns zu binden."

Zuletzt wurde Henrichs des Öfteren mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.