O'zapft is!

Titel Nummer 27 ist beim FC Bayern zwar längst unter Dach und Fach, dennoch gibt es beim Rekordmeister nach dem 4:1-Sieg gegen Freiburg in Arena und Stadt den Partybefehl.

Philipp Lahm und Xabi Alonso beendeten ihre Weltkarrieren, die Mannschaft will auf dem Marienplatz mit den Fans die Saison feierlich ausklingen lassen.

Erneut finden sich Mannschaft und Verantwortliche auf dem Rathausbalkon ein, SPORT1 überträgt den Empfang des Rekordchampions am Samstag ab 19.15 Uhr im LIVESTREAM.

heute dennoch einiges.

Zuvor gibt es in der Fröttmaninger Arena bereits ausgiebige Feierlichkeiten.

Der LIVETICKER:

+++ 18.11 Uhr: Adios, Xabi +++

Ein weiterer Gigant des Weltfußballs nimmt heute ebenfalls Abschied von der großen Fußballbühne. Gestatten, Xabi Alonso, Weltmeister Europameister, Champions-League-Sieger!

+++ 18.07 Uhr: Mehr Konfetti! +++

Ein Meer aus Konfetti: Juan Bernat scheint sich bereits sein nächstes Bieropfer ausgesucht zu haben.

+++ 17.58 Uhr: Tränen bei gerührtem Lahm +++

Feuchte Augen bei Philipp Lahm, der sein letztes Interview als Bayern-Profi gibt.

"Ich habe gemischte Gefühle...", so Lahm bei Sky. Dann gibt es die Bierdusche von Hermann Gerland, David Alaba legt nach.

"Es war mein Leben auf dem Platz zu stehen. Das fehlt mir jetzt natürlich, ich freue mich aber auch auf die Zet danach. Heute ist das schon sehr emotional für mich, wenn einem die Spieler für die gemeinsame Zeit danken, das geht einem schon sehr nahe.

+++ 17.56 Uhr: Die erste Bierdusche! +++

Der Robben macht's! Die erste Bierdusche bekommt Carlo Ancelotti.

+++ 17.55 Uhr: Küsschen vom Weltmeister +++

Das kennt sonst nur Ehefrau Claudia! Philipp Lahm küsst die Schale!

© Twitter/fcbayern

+++ 17.51 Uhr: Da ist das Ding! +++

Und da ist das Ding! Philipp Lahm beäugt noch kurz die Schale, bevor der Kapitän den Silberteller zu den Klängen von "Stern des Südens" in den Münchner Himmel reckt.

© Getty Images

+++ 17.50 Uhr: Neuer humpelt auf den Rasen +++

Nach seiner OP noch auf Krücken betritt auch Welttorhüter Manuel Neuer den Rasen.

© Getty Images

+++ 17.48 Uhr: Hummels dahoam +++

Zum ersten Mal in seiner Karriere krönt sich Rückkehrer Mats Hummels in seiner Heimatstadt bei seinem Jugendverein zum Meister. Zweimal gelang ihm das Kunststück mit dem BVB.

+++ 17.45 Uhr: Jetzt gibt es die Medaillen +++

Und jetzt kommen die Stars. Jeder einzelne Profi wird aufgerufen und klatscht auf dem Weg zum Podium mit den Bayern-Legenden um Giovane Elber ab.

+++ 17.43 Uhr: Noch fehlen die Spieler +++

Die Schale hat schon einmal ihren Platz eingenommen, auch Dr. Reinhard Rauball steht bereit. Fehlt nur noch die Mannschaft.

+++ 17.37 Uhr: Gleich kommt die Schale +++

Fairer Verlierer: Christian Streich gratuliert jedem Bayern-Spieler einzeln in den Katakomben. Gleich kommt übrigens die Schale, die Philipp Lahm zum letzten Mal in seiner Karriere in Empfang nehmen wird.

+++ 17.37 Uhr: Noch keine Bierduschen +++

Auch Uli Hoeneß ist nun auf dem Platz. Der Präsident feiert seine erste Meisterschaft, nach seiner Gefängnisstrafe. Sicher auch für ihn ein ganz emotionaler Moment.

+++ 17.35 Uhr: Standing Ovations für Lahm +++

Der Kapitän dreht seine Ehrenrunde im Stadion, die Allianz Arena steht und applaudiert dem Weltmeister. Ein ganz bewegender Moment für Philipp Lahm.

© Getty Images

+++ 17.30 Uhr: Bayern ballern sich in Partystimmung +++

Der Rekordmeister bereitet seinen beiden Weltmeistern Philipp Lahm und Xabi Alonso mit dem 4:1 gegen Freiburg einen standesgemäßen Abschied. Jetzt kann der Partymarathon beginnen.

+++ 16.20 Uhr: Anastacia sorgt für Stimmung +++

Weltstar Anastacia bespaßte in der Halbzeitpause die Fans in der Fröttmaninger Arena und sorgte so für einen Vorgeschmack für die anstehenden Feierlichkeiten.

+++ 15.30 Uhr: Altstars feiern mit +++

"Das ist Wahnsinn, der FC Bayern lädt die älteren Spieler immer zum letzten Saisonspiel ein. Das macht kein zweiter Verein der Welt", schwärmte Giovane Elber bereits in der Halbzeit bei Sky.

Die Altstars um Owen Hargreaves, Michael Ballack, Paulo Sergio, Willy Sagnol und Hasan Salihamidzic werden nachher sicher auch das ein oder andere Kaltgetränk mit der Mannschaft genießen.