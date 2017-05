Der FC Bayern München hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2017/18 vorgestellt. Das von Partner adidas produzierte Jersey ist in rot gehalten und beinhaltet mehrere senkrechte weiße Streifen.

Damit soll an die Spielkleidung des Rekordmeisters in den Siebziger Jahren erinnert werden. In dieser Zeit feierten die Münchner zahlreiche nationale und internationale Titel.

Das neue Heimtrikot des FC Bayern für die Saison 2017/18 © adidas

Die Bayern werden das neue Dress in ihrem letzten Saisonspiel gegen den SC Freiburg am 20. Mai vor heimischer Kulisse zum ersten Mal tragen.