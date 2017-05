Im gleichen Outfit auf eine Party kommen wie ein anderer Gast, das will niemand. Und auch in der Bundesliga gibt es Eitelkeiten, was die Garderobe angeht. Neuester Beweis: Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Nachdem der BVB sein Dress für die kommende Saison am Donnerstag vorgestellt hatte, antwortete Gladbach auf dem englischen Twitter-Account mit einer "Stil-Kritik" an den Schwarz-Gelben.

Erst versuche man, "uns das 'Borussia zu nehmen, und nun das", hieß es in dem Tweet, der mit einem Bild des aktuellen Gladbach-Trikots neben dem neuen Dortmund-Trikot versehen war.

Und die Bekleidung ähnelt sich im Design tatsächlich, dennoch sind beide Trikots in den Vereinsfarben gehalten und von unterschiedlichen Ausrüstern.