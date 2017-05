Torjäger Stefan Kießling vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat das Abstiegsduell beim FC Ingolstadt am kommenden Samstag (15.30 Uhr auf SPORT1.fm und um LIVETICKER) zum Charaktertest ausgerufen.

"Wir müssen gucken, dass wir den Kampf annehmen. Das wird ein Drecksspiel werden, da wird um jeden Zentimeter gefightet", sagte Kießling am Dienstag: "Wir können nicht mit unserer Schönspielerei anfangen."

Bayer droht Absturz

Drei Spieltage vor Saisonende muss die Werkself (36 Punkte) als Tabellenzwölfter den Sturz auf den Relegationsplatz fürchten, der Vorsprung auf den Hamburger SV auf Rang 16 beträgt nur drei Zähler.

Bei einer Niederlage in Ingolstadt (29) käme das Team des umstrittenen Trainers Tayfun Korkut sogar einem direkten Abstiegsplatz gefährlich nahe.

Kießling bedauert Spruch

Seinen verbalen Ausrutscher nach dem 1:4 gegen Schalke 04 in Richtung des Lokalrivalen 1. FC Köln bereut Kießling. Der 33-Jährige hatte gesagt, nach dem Spiel in Ingolstadt die "Scheiß-Kölner" wegzuhauen. Am 13. Mai gastiert der 1. FC Köln im Derby in Leverkusen.

"Es war eine schwierige Situation, ich habe mich dafür auch entschuldigt. Ich habe es aus der Emotion heraus gesagt. Das macht man nicht, das weiß ich auch", sagte Kießling: "Es ist passiert, ich kann es auch nicht ändern. Ich finde nicht, dass man da jetzt eine große Geschichte daraus machen muss."