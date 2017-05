Am 20. Mai laden die Bayern nach der Partie gegen den SC Freiburg zu ihrer traditionellen Meisterfeier auf den Münchner Marienplatz. Sie soll der Höhepunkt der Saison für den Rekordmeister werden. Los geht es aber bereits ab 14.00 Uhr in der Allianz Arena.

Es gibt ein buntes Rahmenprogramm mit Trachten- und Blaskapellen, Böllerschützen. Der Rekordmeister präsentiert seine Bayern-Legenden (u.a. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Luca Toni, Michael Ballack) zu den 27 Deutschen Meisterschaften.

Nach der obligatorischen Bierdusche bekommt die Mannschaft nach der Partie gegen die Streich-Elf die Meisterschale aus den Händen von Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball und Christian Seifert (Geschäftsführer der DFL) überreicht.

Um 18.00 Uhr Start auf dem Marienplatz

Während die Bayern mit ihren Fans noch in der Arena feiern, beginnt um 18.00 Uhr bereits das Rahmenprogramm auf dem Marienplatz für die Anhänger, die nicht live im Stadion dabei sein konnten. Die Mannschaft um Kapitän Philipp Lahm wird dann um 20.00 Uhr auf dem Rathaus-Balkon zur Meisterfeier erwartet.

Münchner Händler sauer über den Termin

Während sich die Anhänger der Bayern über den Samstag-Termin freuen, sind die Händler rund um den Marienplatz alles andere als erfreut. Sie befürchten Einbußen beim wichtigen Samstagsgeschäft.

"Die Anwohner kommen an diesem Tag nicht mehr aus ihren Häusern raus, und die Händler haben massive Einbußen", sagte Wolfgang Püschel, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel, der tz.

Ab 9.00 Uhr soll es am Samstag Zugangskontrollen und Absperrungen rund um das Rathaus geben - "ein unverhältnismäßiger Eingriff ins städtische Leben", befand der Bezirksausschuss am Dienstagabend und lehnte den Termin ab. Das Kreisverwaltungsreferat hält die Durchführung an einem Samstag jedoch noch für vertretbar und will die Einschränkungen so gering wie möglich halten.

FCB erhofft sich bessere Stimmung

Der FC Bayern erhofft sich wohl durch die Ansetzung am Samstag eine stimmungsvollere Feier, da die Fans - auch die von außerhalb - nach dem Spiel im Stadion direkt ins Zentrum kommen können.

Programmablauf der Meisterfeier am 20. Mai:

13.30 Uhr: Stadionöffnung Allianz Arena

ab 14.00 Uhr: Rahmenprogramm mit Trachten- und Blaskapellen, Böllerschützen, Präsentation von FC Bayern-Legenden (u.a. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Luca Toni, Michael Ballack) zu den 27 Deutschen Meisterschaften - und vieles mehr.

ca. 15.25 Uhr: Verabschiedung Philipp Lahm und Xabi Alonso

15.30 Uhr: Anpfiff Bundesligaspiel FC Bayern München – SC Freiburg

ca. 17.30 Uhr: Übergabe der Meisterschale und Medaillen der DFL durch Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball und Christian Seifert (Geschäftsführer der DFL). Anschließend offizielles Meisterfoto und Ehrenrunde

ca. 18.00 Uhr: Start Rahmenprogramm auf dem Marienplatz

ca. 20.00 Uhr: Meisterfeier auf dem Rathausbalkon

anschließend: Klub-interne Meisterfeier in München