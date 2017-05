Woche für Woche liefert Tipp-Weltmeister.com passende Wettvorschläge sowie Sportwetten-Tipps zur Bundesliga.

Zum Saisonabschluss hat sich die Redaktion von Tipp-Weltmeister.com das Dortmunder Aufeinandertreffen mit Werder Bremen näher angesehen. Zugleich gibt’s Hintergrundinformationen für die Partien Gladbach gegen Darmstadt sowie Köln gegen Mainz.

Duell um Platz 3

Dortmund oder Hoffenheim? Wer qualifiziert sich direkt für die Champions League?

Vorm letzten Spieltag sind beide Teams punktgleich. Der BVB steht aufgrund des um vier Treffer besseren Torverhältnisses aber vor der TSG. Bleibt’s dabei? Die Tuchel-Elf empfängt zum Saisonfinale den SV Werder Bremen.

Die Dortmunder sind seit nunmehr 37 Bundesliga-Heimspielen ohne Pleite. Wettbewerbsübergreifend setzte sich der BVB in 8 der letzten 9 Begegnungen gegen Bremen durch.

Wenn beide Teams aufeinandertreffen, scheinen Tore vorprogrammiert zu sein. Durchschnittlich 4.3 Treffer gab es innerhalb der letzten 6 Duelle zu bejubeln.

Ein mögliches Torfestival scheinen die internationalen Wettanbieter auf dem Schirm zu haben. Für einen Wetteinsatz von 10 Euro auf "Mehr als 4.5 Tore" bekäme man im Erfolgsfall lediglich 20,50 Euro zurück - das entspricht einer Quote von 2.05. Weitaus interessanter könnte sich ein Ergebnistipp gestalten.

Die letzten zwei Duelle im Signal Iduna Park zwischen Dortmund und Bremen endeten mit einem 3:2 für die Gastgeber. Für diesen Ergebnis-Tipp gibt’s aktuell Quoten von 15.50. Bei 10 Euro Wetteinsatz winkt somit ein Gewinn in Höhe von 155 Euro.

Darmstadt in Gladbach chancenlos?

Verabschiedet sich der Absteiger mit einer weiteren Pleite aus der Bundesliga? Zum Saisonabschluss geht’s nach Gladbach in den Borussia-Park. Auswärts verloren die Lilien 15 von 16 Spielen - nur beim abstiegsbedrohten HSV holte man einen Dreier.

Seit 180 Spielminuten konnte Darmstadt gegen die Gladbacher nicht treffen - zugleich gab’s gegen die Fohlen keinen Sieg innerhalb der vergangenen 5 Spiele. Wer zur Fortsetzung tendiert, tippt auf einen Heimsieg zu Null zu einer Quote von 2.45. Bei 10 Euro Einsatz käme man auf 24,50 Euro im Erfolgsfall.

Geißböcke wollen nach Europa

Die Kölner kämpfen als Siebter bei 46 Punkten noch um die Europa League-Teilnahme. Die Mainzer Gäste sind dagegen so gut wie gerettet – nur mit einer haushohen Pleite mit 9 Toren Abstand könnte man noch auf Relegationsplatz 16 zurückfallen.

Köln muss also, Mainz kann. Zuletzt trennten sich beide Clubs zweimal torlos im RheinEnergieStadion. Davor gab es ein 1:1. Folgt am Samstag das vierte Unentschieden in Serie? Dafür bieten die Wettanbieter aktuell Quoten von 4.00.

