Bundesliga: TSG Hoffenheim will trotz Europa Vernunft walten lassen

Bundesliga: TSG Hoffenheim will trotz Europa Vernunft walten lassen Rosen erklärt Transfer-Strategie / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Alexander Rosen ist Sportdirektor bei Hoffenheim © Getty Images

Die TSG Hoffenheim will auch beim Einzug in die Königsklasse Vernunft walten lassen. Sportchef Rosen will keine "Champions-League-Mannschaft" kaufen.