Der VfL Wolfsburg muss in den Relegationsspielen ohne Riechedly Bazoer auskommen. Der niederländische Nationalspieler brach am Sonntag das Training aufgrund einer Knieverletzung ab und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Dies bestätigte VfL-Trainer Andries Jonker. Eine MRT-Untersuchung am Montag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Bazoer war in der Winterpause für rund zwölf Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Wölfen gewechselt. Bei zwölf Einsätzen bereitete der 20-jährige Mittelfeldspieler ein Tor vor. Am letzten Bundesliga-Spieltag beim Hamburger SV (1:2) fehlte Bazoer gelbgesperrt.

Zudem wird Sebastian Jung fehlen, der bereits gegen den HSV mit muskulären Problemen im Oberschenkel gefehlt hatte.

Wolfsburg kämpft am Donnerstag und darauffolgenden Montag (jeweils 20.30 Uhr) in zwei Spielen gegen den Zweitliga-Dritten um den Klassenerhalt.