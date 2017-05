Am Samstag kommt es zum Kracher in der Bundesliga. Meister FC Bayern gastiert bei Verfolger RB Leipzig (15.30 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) - mit dabei: die ehemaligen WG-Partner Joshua Kimmich (Bayern) und Yussuf Poulsen (Leipzig).

Der Volkswagen Doppelpass mit Yussuf Poulsen und Reiner Calmund am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, in unserem Sportradio SPORT1.fm und via Facebook Live

Poulsen nimmt eine Revanche für die 0:3-Hinspielpleite ins Visier. "Die Mannschaft will zeigen, dass sie dagegenhalten kann. Das wird ein sehr interessantes Spiel", sagte der Däne in der tz.

Über das frühere WG-Leben mit Ex-Kollege Kimmich schmunzelt Poulsen. "Wir haben alle Aufgaben im Haushalt fair verteilt", so der Stürmer - gibt aber zu: "Aber Joshua hat mich auf alle Fälle ein bisschen mit erzogen. Er war nämlich ordentlicher als ich und bei ihm musste immer alles perfekt aufgeräumt sein."

Woher der Tick? "Das hatte er aus der Nachwuchs-Akademie in Stuttgart übernommen", sagte Poulsen, dessen Mutter zuvor immer für Ordnung gesorgt hatte.

Die Champions-League-Qualifikation hat Poulsen gebührend gefeiert - allerdings nicht wie einige Kollegen auf Mallorca. "Ich habe aber trotzdem ein paar Tage gebraucht, um nach dem Feier-Marathon wieder komplett fit zu werden", so Poulsen.