Der 1. FC Köln gewannen zwei der letzten drei Gastspiele bei Bayer Leverkusen mit insgesamt sechs Treffern, aber nur drei der letzten 23 Duelle.

Lediglich fünf Tore erzielten sie in den ersten 45 Minuten der letzten 19 Treffen. Allein im letzten Saisonspiel beim 4:3 gegen Bremen waren es drei. Die Kölner erbeuteten fünf Punkte in den letzten drei Partien ohne Niederlage, gewannen aber nur eins der letzten neun Gastspiele (6:1 in Darmstadt am 27. Januar).

Die letzten sechs Reisen brachten ihnen lediglich zwei Zähler ein. Kölns 25-maliger Torschütze Anthony Modeste schoss schon sechsmal in dieser Saison zwei oder mehr Tore in einem Spiel, traf auswärts aber zuletzt am 11. März - zwei Treffer beim 2:2 in Ingolstadt.

Leonardo Bittencourt war an vier der letzten fünf Kölner Tore beteiligt. Die seit dem 3:0 gegen Frankfurt vom 11. Februar sieglose Werkself gewann keins der ersten vier Heimspiele von Trainer Tayfun Korkut, was zuvor noch keinem Leverkusener Bundesligatrainer passiert war.

Bayer holte sieben Punkte in neun Partien mit Korkut und nur zwei in den letzten fünf Runden, in denen kein einziges Mal ein Führungstor gelang. Schon zwölf Zähler holte Leverkusen durch Tore in der letzten Viertelstunde.

Hinrunde: 1:1

Heimbilanz von Bayer Leverkusen gegen Köln: 14 S, 10 U, 5 N - 53:31-Tore

Gesamtbilanz von Bayer Leverkusen gegen Köln: 22 S, 23 U, 14 N - 91:78-Tore

Letzter Heimsieg: 5:1 am 29.11.14

Letzte Heimniederlage: 1:2 am 7.11.15

Letzte Elfmeter: Bayer (Zwölf geschossen, zehn verwandelt): Calhanoglu am 25.4.15 (Horn hält) - Köln (Neun geschossen, sieben verwandelt): Lehmann am 29.11.14

Letzter Platzverweis: Bayer (insgesamt 7): Wendell am 10.4.16 - Köln (insgesamt 10): Bittencourt am 10.4.16

Aktuelle Bayer-Schützen gegen Köln: Kießling (3), Bellarabi (2), Bender (2), Brandt (2), Hernandez(2), Calhanoglu, Hilbert, Volland, Wendell

Aktuelle Kölner Schützen gegen Leverkusen: Maroh (2), Modeste (2), Höger, Lehmann, Risse, Rudnevs, Subotic

