Der unter anderem vom FC Bayern umworbene Stürmer-Star Alexis Sanchez vom FC Arsenal hat sich bedeckt zu seiner Zukunft geäußert.

"Ich möchte die Saison so gut wie möglich beenden: mit der Champions-League-Qualifikation und dem Gewinn des FA Cups. Danach werde ich mich mit dem Klub zusammensetzen und entscheiden, was ich mache", sagte der 28 Jahre alte Chilene bei Sky Sports.

Der Vertrag von Sanchez bei den Gunners läuft 2018 aus. Neben den Bayern werden auch Manchester City und der FC Chelsea mit ihm in Verbindung gebracht. Wie der Telegraph vermeldet, bereiten die Münchner sogar schon ein 65-Millionen-Angebot für den Torjäger vor. Es wäre der teuerste Deal der Bundesliga-Geschichte.

"Es ist zu früh, um über meine Zukunft zu sprechen. Im Sommer werden wir sehen, was das Beste für den Klub, für mich und für den Trainer ist", erläuterte Sanchez, der mit 24 Toren und 18 Assists in 45 Einsätzen so etwas wie die Lebensversicherung der Mannschaft von Arsene Wenger ist.

Allerdings machte er keinen Hehl daraus, mit der aktuellen Situation unzufrieden zu sein: "Es war keine gute Saison für mich und den Klub. Ich kam hierher, um Trophäen zu gewinnen. Ich bin enttäuscht, weil wir nicht um Titel wie die Premier League oder Champions League mitspielen."

Arsenal steht mit 63 Zählern auf dem sechsten Rang der englischen Liga, hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.