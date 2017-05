Der FC Bayern kann im Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Schlusslicht Darmstadt 98 doch auf den zuletzt angeschlagenen Mats Hummels zurückgreifen.

Der Innenverteidiger habe "gut trainiert. Er ist fit", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Hummels selbst hatte seinen Einsatz infrage gestellt. Dafür muss der Deutsche Meister auf die angeschlagenen Kingsley Coman (Knöchelprobleme) und Javi Martínez (Erkältung) sowie weiter auf Torwart Manuel Neuer (Fußbruch) verzichten.

Sanches und Kimmich von Beginn

Ancelotti kündigte für das drittletzte Saisonspiel "einige Rotation" an. Unter anderem wird er Renato Sanches und Joshua Kimmich von Beginn an einsetzen. Kimmich wird wie zuletzt schon in Wolfsburg im Mittelfeld spielen.

Für kommende Saison ist der Nationalspieler aber weiterhin als Rechtsverteidiger für Philipp Lahm vorgesehen, der seine Karriere beenden wird. Dies sei so geplant, sagte Ancelotti, "Joshua ist für Philipp eine sehr gute Option".

Keine Motivationsprobleme

Die Münchner stehen seit vergangenem Samstag als Meister fest, Thomas Müller befürchtet dennoch keine Motivationsprobleme.

"Wir wollen noch mal Spaß haben. Wir haben zwei Heimspiele, da wollen wir für die Fans was tun und eine gute Show bieten", betonte der 27-Jährige. "Unsere Fans können feiern, wir wollen gewinnen", ergänzte Ancelotti.

Hummels hat "Lust" auf den Saisonendspurt. "Einfach auf dem Platz stehen, ohne den Druck, sondern mit dem Eigenantrieb, gewinnen zu wollen. Einfach nur Spaß haben am Spielen. Mal sehen, ob das funktioniert", sagte er bei FCB.tv.