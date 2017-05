Renato Sanches kam im vergangenen Jahr als gefeierter Europameister zum FC Bayern München. Die großen Erwartungen konnte der Portugiese in seiner Premieren-Saison beim FC Bayern jedoch nicht erfüllen.

Das weiß der 19-Jährige auch selbst. "Ehrlich gesagt war meine erste Saison hier nicht sonderlich gut, das muss man ganz klar so sagen", sagte Sanches nach dem Darmstadt-Spiel selbstkritisch.

Sanches lässt sich nicht unterkriegen

Doch Aufgeben ist für den Youngster keine Option: "Davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich bin sicher, dass die kommende Saison auch in individueller Hinsicht besser laufen wird für mich. Ich habe mir persönlich auch mehr erwartet von meinem ersten Jahr, aber das nächste Jahr wird ein besseres. Mit Sicherheit", gibt er sich kämpferisch.

In dieser Saison kam Sanches unter Bayern-Coach Carlo Ancelotti zwar 25 Mal zum Einsatz, durfte allerdings nur zwei Mal durchspielen.

In den Medien wurde bereits über die Option diskutiert, dass der FC Bayern den Mittelfeldspieler für ein Jahr an einen anderen Verein ausleihen könnte.

Auch eine Erklärung dafür, warum es in seiner ersten Saison nicht so wie gewünscht lief, hat er parat: "Es ist normal, dass man etwas Eingewöhnungszeit braucht. In ein neues Land zu gehen, war ein heftiger Wechsel für mich."