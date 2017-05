Der FC Bayern München muss in den restlichen beiden Saisonspielen auf Javi Martinez verzichten.

Der Defensivspieler erlitt einen Schlüsselbeinbruch an der linken Schulter und wurde bereits in München operiert. Der 28-Jährige zog sich die Verletzung bei einer Bergwanderung in seiner spanischen Heimat zu.

Das teilte der Rekordmeister am Dienstag mit. Neben Martinez fehlen dem Deutschen Meister in den abschließenden Partien in Leipzig und gegen Freiburg die beiden Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich.