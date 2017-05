Spätestens nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund fordern viele Fans und Prominente beim FC Bayern einen umfangreichen Umbau des Teams.

Auch die Bosse sind mit der Saisonbilanz - mit der Deutschen Meisterschaft holte der FCB nur einen Titel - nicht wirklich zufrieden. Präsident Uli Hoeneß erklärte zuletzt, auf Dauer sei ein Titel ein bisschen wenig.

Seit Wochen kocht die Gerüchteküche um mögliche Zu- und Abgänge beinahe über. Allein am Freitag verbreiteten Europas Medien Spekulationen um fünf Stars.

SPORT1 erklärt die Gerüchte und gibt eine Einschätzung ab:

- Verlässt Rafinha die Bayern Richtung England?

Der Rechtsverteidiger liebäugelt ein Jahr vor Vertragsende mit einem Abschied vom FC Bayern. "Ich spreche nicht gerne über Angebote, dafür habe ich Berater", erklärte der Brasilianer bei FourFourTwo, auf Nachfrage gab er zu: "Ja, es ist wahr. Ich habe ein paar Angebote von Klubs aus der Premier League."

Der 31-Jährige ist auch in dieser Saison die Nummer zwei hinter Philipp Lahm, nach dessen Karriereende im Sommer plant der FCB nicht mit Rafinha als Stammspieler.

"Man kann nie wissen, was in der Zukunft passiert. Besonders wenn man bei so einem großen Klub wie Bayern spielt. Ich weiß wirklich nicht, was im nächsten Transferfenster passiert", sagt Rafinha, der außerdem gerne nochmal eine neue Sprache lernen würde. Die Premier League bezeichnete der Ex-Nationalspieler zudem als beste Liga der Welt.

SPORT1-Meinung: Rafinha hat in der kommenden Saison auch ohne Lahm mit Joshua Kimmich und womöglich Sebastian Rudy große Konkurrenz. Wenn der FCB noch einen Rechtsverteidiger verpflichtet, wäre ein Abschied nicht unwahrscheinlich.

- Verleiht der FC Bayern Renato Sanches nach Frankreich?

Mit viel Vorschusslorbeeren war der Europameister im Sommer nach München gewechselt, 24 Spiele und null Tore später ist von der Euphorie nichts mehr übrig geblieben.

Laut kicker wachsen beim FCB Zweifel, ob es der 19-Jährige beim Deutschen Meister packen kann. Der französische TV-Sender BeIn Sports berichtet nun, dass der Portugiese bei AS Monaco sowie Olympique Marseille weit oben auf der Liste steht.

Die beiden Klubs würden Sanches im Sommer wohl gerne ausleihen und ihm Spielpraxis verschaffen. Da der FC Bayern eine einsatzbedingte Erhöhung der Ablösesumme am Dienstag dementierte, wäre ein Leih-Klub auch nicht bei den Einsatzzeiten reglementiert.

SPORT1-Meinung: Sanches benötigt dringend Spielpraxis, beim FC Bayern wird er sie jedoch auch in der kommenden Saison eher nicht bekommen. Eine Leihe erscheint deshalb sinnvoll. Bei Champions-League-Halbfinalist Monaco ist der Kader allerdings auch stark besetzt - es sei denn, von dort zieht es den ein oder anderen Leistungsträger weg.

- Arsenal verlangt Mega-Ablöse für Sanchez

Dem FC Bayern würde ein Transfer von Alexis Sanchez offenbar deutlich teurer kommen als bisher angenommen.

Laut Bild verlangt der FC Arsenal 60 Millionen Euro Ablöse für den Chilenen, hinzu kommt der Gehaltswunsch von jährlich 15 Millionen Euro. Sanchez wäre bei einem Wechsel nach München demnach der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

Als Alternative brachte Olaf Thon sogar den verletzten Zlatan Ibrahimovic beim FCB ins Gespräch. "Das ist nicht ausgeschlossen. Ich würde mir sicherlich Gedanken um ihn machen", meinte der SPORT1-Experte am Donnerstag. Da der 35 Jahre alte Ibrahimovic mit einem Kreuzbandriss aber bis weit nach Saisonbeginn ausfällt, wäre ein Sommer-Transfer sehr gewagt.

SPORT1-Meinung: Der FCB braucht einen Backup für Robert Lewandowski. Soll dieser Sanchez heißen, müsste sich Bayern gegen zahlreiche europäische Schwergewichte durchsetzen. Die dafür nötigen Summen haben die Münchner bisher noch nicht für einen Spieler gezahlt. Sie sind allerdings dafür bekannt, dass sie in Zeiten des Umbruchs auch mal mit alten Gewohnheiten brechen, um neue Stars zu holen.

- Brandt will nicht zum FC Bayern

Julian Brandt traut sich die Münchner nach seiner durchwachsenen Saison bei Bayer Leverkusen noch nicht zu.

"Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst", sagte der 21-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus. "Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben."

Der Flügelspieler will sich mit möglichst vielen Einsätzen für einen Platz im WM-Kader empfehlen. Ob der enormen Konkurrenz (u.a. Franck Ribery und Arjen Robben) wäre der Stammplatz Brandts wohl tatsächlich auf der harten Ersatzbank.

SPORT1-Meinung: Brandt ist zwar ein Versprechen für die Zukunft, ein Wechsel zum FC Bayern würde allerdings wohl tatsächlich zu früh kommen. Auf den Flügelpositionen brauchen die Münchner zwar starke Alternativen zu Ribery und Robben, zumal Douglas Costa seine Zukunft außerhalb der Bundesliga sehen könnte. Auf Brandt könnten sie aber auch noch ein Jahr warten.

- Was läuft da mit Leipzigs Keita?

Das Karriereende von Xabi Alonso sorgt für einen freien Kaderplatz im defensiven Mittelfeld.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass RB Leipzigs Naby Keita ein Kandidat für eine Verpflichtung ist.

Die jüngsten Aussagen des Shooting Stars in der Fußball Bild lassen aufhorchen: "Ich bin jetzt hier und fühle mich sehr wohl. Es sind noch drei Spiele, darauf konzentriere ich mich", erklärte der 22-Jährige. "Um alles andere kümmert sich mein Berater. Wenn es soweit ist, werde ich es mit ihm und meiner Familie besprechen."

Ein Verbleib in Leipzig ist also alles andere als sicher. 2018 ist der Sechser dank einer Ausstiegsklausel günstiger zu haben, dann wird allerdings auch die Konkurrenz für den FCB größer sein als im Moment.

SPORT1-Meinung: Eigentlich soll Javi Martinez in der kommenden Saison auf die Sechser-Position rücken und Altmeister Alonso ersetzen. Dennoch muss der FCB bei dessen Saisonbilanz über den 22-Jährigen Keita nachdenken. Die Aussagen über seine Zukunft werden die Spekulationen noch anheizen.