Der neue Spielplan der Bundesliga steht nur wenige Tage nach dem Saisonfinale noch lange nicht. Und dennoch ist schon jetzt praktisch klar, dass der FC Schalke in der ersten Partie der kommenden Spielzeit ein Heimspiel haben wird.

Denn die Macher des Spielplans von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sind angehalten, auf ein Heimspiel stets ein Auswärtsspiel folgen zu lassen. Weil das eigene Stadion den Schalkern in der zweiten Partie nicht zur Verfügung steht, muss zum Auftakt vor heimischem Publikum gespielt werden.

Hintergrund: Am zweiten Spieltag findet in der Veltins Arena die Veranstaltung "Rock am Ring" statt, wegen Auf- und Abbauarbeiten ist an diesem Wochenende kein Fußball-Spiel möglich.

Wenige Punkte bei Auftakt in der Fremde

Für Schalke sind das äußerst gute Nachrichten: In den letzten acht Jahren durften die Königsblauen nur einmal – 2014 gegen den Hamburger SV – zu Hause starten. In den restlichen sieben Auswärtsspielen wurden lediglich zwei Siege gefeiert.

Zu Hause sollten die Chancen auf einen ersten Dreier deutlich besser stehen – einen ähnlich schlechten Start wie in der abgelaufenen Saison wird sich Trainer Markus Weinzierl nicht noch einmal leisten dürfen.

Für S04 setzte es zu Beginn fünf Pleiten in Folge.