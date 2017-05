Hertha BSC und der frühere englische Rekordmeister FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp feiern gemeinsam Geburtstag.

Beide Klubs werden in diesem Jahr 125 Jahre alt und bestreiten am 29. Juli ein Freundschaftsspiel im Berliner Olympiastadion. Das Motto der Begegnung lautet: "Celebrating football since 1892. Wir feiern Fußball seit 1892."

"Nicht nur, dass dieses Spiel perfekt in unsere Vorbereitung passt, vor allem soll es ein unvergesslicher Tag für uns alle und besonders unsere Anhänger werden", sagte Manager Michael Preetz: "Hertha BSC ist der älteste Fußballverein der Bundesliga, und das wollen wir an diesem Tag mit unseren Mitgliedern und Fans feiern."

Beide Vereine stehen sich bereits zum vierten Mal in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Herthas große Geburtstagsfeier findet vier Tage zuvor statt, wenn der Hauptstadt-Klub auf den Tag genau 125 Jahre alt wird. Liverpools Gründungsdatum ist der 3. Juni 1892.