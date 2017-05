Nationalspieler Joshua Kimmich steht laut Medienberichten vor einem Abschied vom FC Bayern - doch die Reaktion des Rekordmeisters ließ nicht lange auf sich warten.

Wie die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten übereinstimmend berichten, hat der 22-Jährige auf einen vorzeitigen Wechsel gedrängt, da er bei Trainer Carlo Ancelotti kaum noch zum Zuge kommt.

"Das ist eine ungeheuerliche Falschmeldung", wurde Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung zitiert.

"Diese Geschichte entbehrt jeglicher Grundlage. Joshua Kimmich hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2020 und wird definitiv auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen", sagte Rummenigge weiter.

Als neuer Verein von Kimmich wurden RB Leipzig und Manchester City gehandelt.

Poulsen träumt von Kimmich-Rückkehr

"Es wäre auf jeden Fall ein Traum, wieder mit Joshua Kimmich zusammenzuspielen", sagte Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen am Sonntag im Volkswagen Doppelpass auf SPORT1.

Auf die Frage, ob es wahrscheinlicher wäre, dass Kimmich in der nächsten Saison in Leipzig oder Poulsen in München spielen würde, antwortete der Däne: "Kimmich ist hier herzlich willkommen."

Kimmich hatte bereits bis 2015 in Leipzig gespielt, ehe er nach München wechselte. Bei ManCity ist Pep Guardiola als Trainer tätig, der den Schwaben in der vergangenen Saison beim FC Bayern gefördert hatte.

"Wir werden dem Jungen das Vertrauen geben", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt noch über Kimmich.

Coach Ancelotti habe sich entschieden, den Defensiv-Allrounder als Nachfolger von Rechtsverteidiger Philipp Lahm aufzubauen.