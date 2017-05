Während sich andere Spieler des FC Bayern sich Urlaub von den Strapazen der abgelaufenen Saison erholen, ist Mats Hummels ins ostafrikanische Malawi aufgebrochen.

Als UNICEF-Pate setzt sich der Nationalsieler schon seit geraumer Zeit für Kinder ein, die durch Flucht, Krieg oder Vertreibung gebranntmarkt sind.

"Ich weiß, dass viele Kinder auf der Welt Hilfe brauchen, damit sie eine Chance bekommen, sich zu entwickeln und ein eigenständiges Leben zu führen. Deshalb engagiere ich mich für UNICEF", so Hummels.

Zu seinen Eindrücken in dem bettelarmen Land schreibt der 28-Jährige auf seinem Instagram-Profil: "Es macht mich tief betroffen, in welchen Verhältnissen die Kinder hier aufwachsen müssen - hier wird in vielerlei Hinsicht dringend Hilfe benötigt!"