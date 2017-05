Sie soll der Höhepunkt der Saison für die Bayern werden: Die traditionelle Meisterfeier auf dem Marienplatz.

Doch nun laufen die Händler Sturm gegen die Ansetzung der Feier. Denn sie findet anders als 2015 und 2016 nicht an einem Sonntag, sondern am Samstag, dem 20. Mai, direkt nach dem letzten Spiel des Rekordmeisters statt.

Händler befürchten Einbußen

Nun befürchten die am Marienplatz ansässigen Händler durch die Sicherheitsvorkehrungen Einbußen beim wichtigen Samstagsgeschäft.

"Die Anwohner kommen an diesem Tag nicht mehr aus ihren Häusern raus, und die Händler haben massive Einbußen", sagte Wolfgang Püschel, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel, der tz.

Ab 9 Uhr soll es am Samstag Zugangskontrollen und Absperrungen rund um das Rathaus geben - "ein unverhältnismäßiger Eingriff ins städtische Leben", befand der Bezirksausschuss am Dienstagabend und lehnte den Termin ab.

Das Kreisverwaltungsreferat hält die Durchführung an einem Samstag jedoch noch für vertretbar und will die Einschränkungen so gering wie möglich halten.

FCB erhofft sich bessere Stimmung

Der FC Bayern erhofft sich wohl durch die Ansetzung am Samstag eine stimmungsvollere Feier, da die Fans - auch die von außerhalb - nach dem Spiel im Stadion direkt ins Zentrum kommen können. Die Feier soll dann um 19.30 Uhr beginnen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter kann den Wunsch des Rekordmeisters nachvollziehen und bittet die Einzelhändler, sich an den Verein zu wenden. "Wir setzen uns da nicht zwischen die Stühle", sagte Reiter der Süddeutschen Zeitung.

Allerdings gilt die Sache zwischen der Stadt und dem FC Bayern als beschlossen, der Bezirksausschuss muss zwar angehört werden, kann aber nicht direkt einwirken. Somit wird die Feier wohl wie geplant am Samstag stattfinden.