Der FC Bayern hat die Meisterschaft sicher. In den ausstehenden drei Saisonspielen könnte Trainer Carlo Ancelotti seinen Reservisten wichtige Spielpraxis verschaffen und sie für den Ernstfall testen.

Im Fall von Renato Sanches kommt es dazu allerdings wahrscheinlich nicht.

Die portugiesische Zeitung Record berichtet am Montag, dass die Ablöse für den Mittelfeldspieler bei seinem nächsten Einsatz um satte fünf Millionen Euro anwächst. Demnach hat Sanches in seinem Vertrag eine Klausel, die den FC Bayern zur Zahlung von fünf Millionen Euro verpflichtet, sobald der 19-Jährige in einer Saison 25 Pflichtspiele absolviert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Record über diese Klausel berichtet, dementiert hat sie seitdem niemand.

In dieser Saison stehen seit Samstag 24 Pflichtspiele in der Bilanz des Europameisters, bei einem erneuten Einsatz würde demnach die Summe fällig - fraglich, ob Ancelotti den Youngster dennoch einsetzt.

Sanches war 2016 für eine Sockel-Ablöse von 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach München gekommen, aufgrund verschiedener Klauseln (u.a. Weltfußballer) kann sie auf bis zu 80 Millionen Euro anwachsen.

Läuft Sanches in dieser Saison noch einmal auf, erhöht sich die Ablöse auf 40 Mio. Euro. Damit wäre Sanches gemeinsam mit Javi Martinez (2012 von Athletic Bilbao) Rekordtransfer des Deutschen Meisters.