Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat im Volkswagen Doppelpass auf SPORT1 eine erste Fehleranalyse zur schwachen Saison der Bayer-Elf betrieben.

"Wenn man während der Saison den Trainer wechselt, dann ist es schon ein Eingeständnis, dass etwas nicht gut funktioniert hat", gibt Völler zu.

Ein Fehler sei gewesen, zu sehr auf die jungen Spieler zu setzen. "Was sicher ein Problem war, bei aller Jugendförderung: Uns hat ein bisschen die Erfahrung von älteren Spielern gefehlt. Natürlich ist es unser Konzept, dass wir junge Spieler einbauen wollen. die für uns die Zukunft sind. Dieses Konzept hat immer geklappt - nur in dieser Saison nicht."

Selbstkritik von Völler

Vor allem die lange Verletzungszeit von Lars Bender sei nicht einkalkuliert worden. "Er ist uns fast die ganze Saison weggebrochen, er hat uns total gefehlt. Das ist sicher ein Ansatz und das müssen wir uns vorwerfen, dass wir das nicht gut ergänzt haben."

Einen kleinen Seitenhieb gab der frühere Bundestrainer auch Richtung seines Torjägers, der in der laufenden Saison Ladehemmung hat. "Uns fehlen die Tore von Chicharito, ganz klar."

Auf die Frage, ob Tayfun Korkut der richtige Nachfolger des entlassenen Roger Schmidt gewesen sei, bleibt Völler vage.

"Es gab Gründe für den Trainerwechsel, es ging damals nicht anders, aber die Ergebnisse sind leider ausgeblieben. Es ist ein verfluchtes Jahr, Korkut ist sehr leidenschaftlich, er versucht alles und jetzt zählt einfach das Derby, da müssen wir alles rausholen."

Dem jetzigen Coach hält er bis zum Saisonende die Stange. Man habe mit ihm abgesprochen, dass man erst nach dem letzten Spieltag eine Bestandsaufnahme machen werde.

"Bekommen Woche für Woche Trainerangebote"

Über einen neuen Cheftrainer rede er deswegen nicht, so Völler. "Ich werde keine Namen kommentieren, so ist es mit Tayfun so abgesprochen. Er hat seine reelle Chance. Aber natürlich machen wir uns im stillen Kämmerlein Gedanken, wie wir es im Sommer machen."

Man bekomme schon jetzt "Woche für Woche Trainerangebote von Beratern", verrät Völler.

Sicher sei, dass es im Kader zu einigen Veränderungen kommen werde. "Ab Sommer werden wir einige Dinge korrigieren. Natürlich werden wir uns von dem ein oder anderen Spieler trennen, der Kader ist auf engliche Wochen ausgelegt."