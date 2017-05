Sokratis hat Zweifel an Zukunft bei Borussia Dortmund

Sokratis setzt Dortmund unter Druck / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Sokratis ist mit Borussia Dortmund noch ohne großen Titel © Getty Images

Der griechische Innenverteidiger hat klare Vorstellungen für die Zukunft und peilt mehrere Titel an. Ob er dieses Ziel in Dortmund erreichen will, weiß Sokratis nicht.