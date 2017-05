Zwei Elfmetertore von Sead Salihovic bescherten den Kraichgauern am 18. Mai 2013 ihren bislang einzigen Sieg in Dortmund und in letzter Minute den Sprung in die Relegation, in der sie den Klassenerhalt schafften. Seither holten sie keinen Punkt mehr beim BVB und zu Hause nur vier Unentschieden. In sechs der vergangenen sieben Duelle konnte Hoffenheim eine 1:0-Führung nicht zum Sieg nutzen.

Von den vergangenen sieben Saison-Gastspielen gewann die TSG nur eins. In den vergangenen fünf Gastspielen glich sie jeweils zum 1:1 aus, das in drei der vergangenen vier Auswärtspartien bis zum Abpfiff Bestand hatte.

Die seit 36 Heimspielen ungeschlagenen Dortmunder büßten beim 0:0 gegen Köln erstmals in diesem Jahr zu Hause Punkte ein. Nur sechsmal in dieser Serie gelang einem Gästespieler im ehemaligen Westfalenstadion das erste Tor der Partie. Einer von ihnen war der Hoffenheimer Sebastian Rudy, der am 28. Februar 2016 bei der 1:3-Niederlage der Kraichgauer für eine Pausenführung der Gäste sorgte.

Die TSG verlor mit dem 1:2 in Hamburg am 8. April nur eins der vergangenen elf Saisonspiele, von denen sie sieben gewann. Sie erzielte den Ligarekord von zwölf Jokertoren und holte in den vergangenen beiden Partien drei Punkte durch Treffer in der letzten Spielminute. Liga-Höchstwert sind auch die 18 Tore der Hoffenheimer in der letzten Viertelstunde, in der Dortmund 17-mal erfolgreich war.

Die Kraichgauer gingen drei Mal mit einem Rückstand in die Pause und glichen jeweils zu einem Remis aus. Der BVB lag siebenmal nach 45 Minuten zurück und holte danach fünf Mal noch einen Punkt. Hoffenheims zwölf Kopfballtore sind Bestwert aller Klubs, Dortmund traf elfmal per Kopf.

Hinrunde: 2:2

Heimbilanz von Dortmund gegen Hoffenheim: Vier Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage bei 13:8 Toren

Gesamtbilanz von Dortmund gegen Hoffenheim: Sechs Siege, sieben Unentschieden, vier Niederlagen bei 25:22 Toren

Letzter Heimsieg: 3:1 am 28. Februar 2016

Letzte Heimniederlage: 1:2 am 18. Mai 2013

Letzter Elfmeter: Dortmund (Zwei geschossen, einen verwandelt): Sahin am 24. Oktober 2010 (Starke hält) - Hoffenheim (Zwei geschossen, zwei verwandelt): Salihovic (zwei) am 18. Mai 2013

Letzter Platzverweis: Dortmund (insgesamt drei): Reus am 16. Dezember 2016 - Hoffenheim (insgesamt vier): Rudy am 28. Februar 2016

Aktuelle BVB-Schützen gegen Hoffenheim: Aubameyang (vier), Schürrle (vier), Götze (zwei), Kagawa (zwei), Piszczek (zwei), Rode (zwei), Castro, Reus, Sahin

Aktuelle Hoffenheimer Schützen gegen Dortmund: Rudy (zwei), Vogt (zwei), Rupp, Süle, Szalai, Uth, Wagner

