Die U19 von Borussia Dortmund steht kurz vor dem Einzug ins Finale der Bundesliga.

Auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung muss der BVB nur noch ein weiteres Mal gegen den VfL Wolfsburg bestehen (18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Im Halbfinal-Hinspiel hatte sich das Team von Nachwuchs-Trainer Benjamin Hoffmann mit 3:2 durchgesetzt.

Allerdings - und da waren sich beide Seiten einig - war der knappe Erfolg in Wolfsburg alles andere als eine Machtdemonstration. "Wir hatten das Glück auf unserer Seite und dürfen uns auf keinen Fall auf diesem Vorsprung ausruhen. Das wäre der größte Fehler, den wir machen können", sagte Dortmunds Kapitän Dzenis Burnic auf der Homepage seines Klubs.

Wolfburg stellt sich auf lange Bälle ein

Sein Coach stieß in das selbe Horn: "Es gibt noch Luft nach oben. In spielerischer Hinsicht haben wir nicht das gezeigt, was wir von der Mannschaft erwarten dürfen."

Auch Wolfsburgs Trainer Thomas Reis hoffte vor der Partie im Dortmunder Trainingszentrum Brackel auf eine Steigerung seines Teams: "Wir wissen, woran es im Hinspiel gelegen hat. Der Gegner war durch Standards sehr gefährlich und hat viel mit langen Bällen agiert. Wir haben das Hinspiel über weite Strecken kontrolliert, es jedoch versäumt, weitere Treffer zu markieren."

Wenn beide Mannschaften im Vergleich zum Hinspiel tatsächlich noch einen drauf setzen können, dürfen sich Fans auf ein unterhaltsames Spiel freuen.

